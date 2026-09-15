15.09.2026 11:51:40

Banken fragen 2,651 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 14,892 Milliarden Euro nach 12,241 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,65 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 74 (Vorwoche: 66) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 2,651 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 16. September valutiert und ist am 23. September fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)

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