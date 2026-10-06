06.10.2026 11:47:41

Banken fragen 3,821 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 18,084 Milliarden Euro nach 21,905 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,65 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 90 (Vorwoche: 77) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 3,821 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 7. Oktober valutiert und ist am 13. Oktober fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 05:48 ET (09:48 GMT)

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