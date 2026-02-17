Banken fragen 3,980 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 12,432 Milliarden Euro nach 8,452 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 54 (Vorwoche: 65) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 3,980 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 18. Februar valutiert und ist am 25. Februar fällig.

February 17, 2026 05:36 ET (10:36 GMT)