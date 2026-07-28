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28.07.2026 11:35:40
Banken fragen 4,579 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 21,939 Milliarden Euro nach 17,36 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,40 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 76 (Vorwoche: 76) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 4,579 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 29. Juli valutiert und ist am 5. August fällig.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
July 28, 2026 05:36 ET (09:36 GMT)
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