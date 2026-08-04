Banken fragen 6,077 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 15,862 Milliarden Euro nach 21,939 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,40 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 59 (Vorwoche: 76) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 6,077 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 5. August valutiert und ist am 12. August fällig.

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August 04, 2026 05:39 ET (09:39 GMT)