31.03.2026 11:35:41

Banken fragen 6,258 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 10,8 Milliarden Euro nach 17,058 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 55 (Vorwoche: 70) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 6,258 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 1. April valutiert und ist am 8. April fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 05:36 ET (09:36 GMT)

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