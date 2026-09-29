Banken fragen 7,348 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 21,905 Milliarden Euro nach 14,557 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,65 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 77 (Vorwoche: 82) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 7,348 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 30. September valutiert und ist am 7. Oktober fällig.

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September 29, 2026 05:35 ET (09:35 GMT)