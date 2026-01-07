Banken fragen weniger EZB-Liquidität nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 10,941 Milliarden Euro nach 24,958 Milliarden vor dem Jahreswechsel zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 42 (zuvor: 67) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit deutlich weniger EZB-Liquidität, wobei die deutlich längere Laufzeit des am 23. Dezember 2025 valutierten Tenders berücksichtigt werden muss. Das neue Geschäft wird am 8. Januar valutiert und ist am 15. Januar fällig.

January 07, 2026 05:39 ET (10:39 GMT)