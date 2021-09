Banken müssen in kommenden Jahren mit mehr Ausfällen rechnen

Den heimischen Banken ging es nach den starken Gewinneinbrüchen im vergangenen Jahr heuer wieder deutlich besser. Das lag vor allem an den Risikokosten. Im vergangenen Jahr wurden in Erwartung hoher Ausfälle massig Vorsorgen getätigt, dank großzügiger Staatshilfen blieb die befürchtete Insolvenzwelle aber bisher aus und die Quote notleidender Kredite (non performing loans/NPL) damit gering. In den kommenden Jahren dürfte die Quote jedoch wieder ansteigen.

Erste Frühindikatoren würden bereits auf eine Verschlechterung der Kreditqualität hindeuten, sagte der Vizegouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Gottfried Haber, am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Denn obwohl die NPL-Quote weiterhin niedrig sei, gebe es bei Krediten, die zwar noch nicht tatsächlich ausgefallen seien, jedoch bereits ein gewisses Ausfallrisiko bergen (nach IFRS "Stage 2") - einen deutlichen Anstieg zu beobachten. Auch gehe der Anteil an Moratorien am gesamten Kreditvolumen zurück.

Es sei aber auch nahezu unumgänglich, dass die NPL-Quote wieder steige, wenn sie zuvor auf einem Allzeittief gewesen sei, sagt Haber. "Wir haben bereits vor der Krise erwartet, dass die NPLs wieder steigen werden, das ist nicht einmal krisengetrieben," sagte der OeNB-Vize.

Auch bei den Insolvenzen liege Österreich derzeit noch um rund 47 Prozent unter dem Niveau von 2019. "Es ist davon auszugehen, dass es zu gewissen Nachholeffekten kommen wird und kommen muss", sagte der OeNB-Vizegouverneur. Einen Klippeneffekt sieht der Notenbanker aber nicht. "Wir gehen eher davon aus, dass es zu einem zeitlich verteilten Nachholeffekt kommen wird."

Als umso wichtiger erweisen sich deshalb in und nach der Coronakrise ausreichende Kapitalpuffer. Hier halten sich die österreichischen Banken im europäischen Vergleich im Mittelfeld, wie die Ergebnisse des jüngsten Stresstests zeigten. "Es gab einen Kapitalaufbau in den letzten Jahren, der erfolgreich stattgefunden hat - und der war und ist weiter wichtig für die Krisenbewältigung", so Haber.

Obwohl die heimischen Banken die Realwirtschaft in der Coronakrise bisher gut unterstützen konnten, sollte vom Finanzsektor nicht zu viel erwartet werden. "Ich kann eine Gesundheitskrise nicht in einem anderen Teil des Systems lösen." Die rasche Erholung der heimischen Gesamtwirtschaft von der Krise habe ihn aber durchaus überrascht. "Ich hätte gedacht, dass eine so schwerwiegende Krise doch für längere Störungen im Wirtschaftskreislauf sorgt," so Haber mit Blick auf die Entwicklung des Wirtschaftswachstums. Mittlerweile befindet sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aber wieder bereits nahezu auf Vorkrisenniveau, Ende Juli konnte es laut wöchentlichen BIP-Berechnungen der OeNB sogar wieder knapp darüber steigen.

