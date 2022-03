Banken und Energiesektor ziehen Europas Börsen nach oben

Frankfurt (Reuters) - Die Aussicht auf steigende Gewinne treibt an Europas Aktienmärkten den Finanz- und Energiesektor an.

Die anhaltenden Kämpfe in der Ukraine begrenzten allerdings die Zuwächse. Nach wie vor sei die Unsicherheit groß, sagten Börsianer. Der Dax legte am Dienstag um bis zu 1,1 Prozent auf 14.486 Punkte zu; auch der EuroStoxx50 kletterte um ein Prozent auf bis zu 3921 Zähler.

Vor allem bei Bankaktien griffen Anleger zu, nachdem der Chef der US-Notenbank Jerome Powell Spekulationen auf stärkere Zinserhöhungen befeuert hatte. Die Fed müsse zügig gegen die hochschießende Inflation gegensteuern, betonte Powell am Vorabend und fügte hinzu, dass die Notenbanker dabei möglicherweise aggressiver vorgehen müssen als üblich. Bisher habe der Markt sechs weitere Zinserhöhungen von jeweils einem viertel Prozentpunkt eingepreist, sagte Analyst Naeem Aslam vom Brokerhaus Avatrade. "Powells Rede gestern Abend hat die Dinge jedoch dramatisch verändert und immense Verwirrung gestiftet."

AUSVERKAUF BEI ANLEIHEN

Die US-Notenbank hatte erst in der vergangenen Woche die Zinswende vollzogen und den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen viertel Punkt auf die neue Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent angehoben. Spekulationen auf künftige Zinsschritte von einem halben Prozentpunkt führten nun zu einem Ausverkauf am Anleihemarkt. Im Gegenzug kletterte die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen bis auf 2,361 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen Bundestitel sprang auf 0,526 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2018. Ihre italienischen Pendants rentieren mit 2,05 Prozent und damit so hoch wie seit April 2020 nicht mehr.

Die Aussicht auf steigende Zinsen und höhere Gewinne trieb die Aktien der Deutschen Bank um mehr als vier Prozent nach oben an die Dax-Spitze. Die Commerzbank legte ebenfalls mehr als vier Prozent zu. Der europäische Bankensektor zog mehr als zwei Prozent an.

ÖLPREISE NACH RALLY ETWAS LEICHTER

Nach der Rally am Vortag gaben die Ölpreise unterdessen etwas nach. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich auf unter 114 Dollar je Barrel. Der Preis für US-Rohöl WTI gab auf 111,50 Dollar pro Barrel nach. Hintergrund ist die Uneinigkeit der EU über ein Öl-Embargo gegen Russland. Die Überlegungen der EU, sich dem US-Embargo anzuschließen, hatte die Energiepreise am Vortag mehr als sieben Prozent steigen lassen. Das hohe Preisniveau ließ Anleger bei Energiekonzernen auf sprudelnde Gewinne setzen.

Bei den Einzelwerten liefen die Aktien von Adidas und Puma im Windschatten des US-Rivalen Nike vorne mit. Der weltgrößte Sportartikelhersteller überraschte mit einem starken Quartal, nachdem die Produktion in Vietnam nach einer Corona-Zwangspause wieder auf das vorherige Niveau hochgefahren werden konnte. Größter Kursgewinner im MDax war unterdessen Nemetschek mit einem Plus von bis zu 13,4 Prozent. Die Bau- und Unterhaltungs-Softwarefirma überzeugt einem Händler zufolge mit einem über den Erwartungen liegenden Ausblick.