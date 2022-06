Banken und Handel sehen Potenzial bei Echtzeitzahlungen

Bargeldloses Zahlen liegt seit der Corona-Pandemie im Trend. Immer mehr greifen heimische Konsumentinnen und Konsumenten neben der klassischen Kartenzahlung auch auf kontaktlose Transaktionen zurück. Bei Zahlungsinnovationen wie dem sogenannten Instant Payment hinkt Österreich aber noch hinterher. Dabei würde ein verstärkter Einsatz zahlreiche Potenziale für Handel und Banken bieten, erklärten Branchenvertreter am Mittwoch in einer Aussendung.

"Knapp 74 Mrd. Euro beträgt das Volumen der Zahlungen am physischen Point-of-Sale im österreichischen Einzelhandel. 34 Prozent davon werden mittels Debitkarten durchgeführt", sagte Rainer Schamberger, Partner bei Eurogroup Consulting in der Mitteilung. Würde man diese Transaktionen über Instant Payment abwickeln, so ergäben sich deutliche Ertrags- und Kostenvorteile für Händler und Banken, so Schamberger.

Chancen liegen demnach aber auch in effizienteren Prozessen und einem besseren Angebot für Kunden, da die Transaktion in Sekundenschnelle erfolge. Eine aktuelle Studie der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und Eurogroup Consulting zeige, dass im österreichischen Einzelhandel mehr als 40 Prozent der physischen Transaktionen durch Instant Payments ersetzt werden könnten.

Doch die Banken versprechen sich von den Echtzeitzahlungen nicht nur Kostenvorteile und schnellere Prozesse. Instant Payment könne die strategische Zahlungsverkehr-Autonomie in Europa grundlegend stärken, so Petia Niederländer von der OeNB. Das habe auch die EU erkannt und zuletzt bereits Schritte zur Implementierung gesetzt. "Instant Payment bietet zahlreiche neue Geschäftsmodelle, welche die Schnittstelle zum Kunden stärken können und Vorteile für heimische Banken bieten."

Auf positive Wirkungen hofft auch der Handel, wichtig sei aber eine gewisse Unabhängigkeit von internationalen Zahlungsanbietern. "Viele Händler beklagen sich, dass sie dem Willen internationaler Payment-Anbieter ausgesetzt sind. So ist nicht immer sicher, dass Kartenzahlungen entgegengenommen werden können", sagte WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik. Der Handel könnte sich durch Echtzeitzahlungen einiges an Gebühren von internationalen Anbietern sparen, räumte Trefelik ein.

Für Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, ist "die vollständige Umsetzung der Echtzeitüberweisung in Europa überfällig". Sobald alle heimischen Banken Instant Payment zu fairen Konditionen anbieten würden, seien weitreichende Synergieeffekte zwischen Handel und Finanzsektor erzielbar. Auch Kundinnen und Kunden könnten von einer raschen und sicheren Abwicklung profitieren. Wichtig sei der Dialog zwischen den Banken und dem Handel, dabei waren sich sämtliche Branchenvertreter einig.

tpo/sag

