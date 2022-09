Banken wollen EZB-Langfristkredite in Milliardenhöhen zurückzahlen

Frankfurt (Reuters) - Banken im Euro-Raum wollen von der EZB gewährte mehrjährige Kreditsalven im Umfang von einigen Milliarden Euro frühzeitig zurückzuzahlen.

Insgesamt würden Institute bei der dritten Serie zielgerichteter Kreditspritzen, in der Fachwelt "TLTRO III" genannt, 6,5 Milliarden Euro an Geldern zurückgeben, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mitteilte. Die Notenbank wollte mit den langfristigen Kreditgeschäften erreichen, dass Banken während der Corona-Krise ausreichend Liquidität besitzen. Damit sollte der Kreditfluss an die Wirtschaft am Laufen gehalten und günstige Finanzierungsbedingungen gesichert werden. Aktuell sitzen Banken in der Euro-Zone auf Geldern aus solchen langfristigen Kreditspritzen im Volumen von 2,1 Billionen Euro.

