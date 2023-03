Banken zahlen langfristige EZB-Kredite erneut vorzeitig zurück

Frankfurt (Reuters) - Banken im Euro-Raum wollen erneut Langfristkredite vorzeitig an die EZB zurückzahlen.

Die Institute wollten bei der dritten Serie dieser zielgerichteten Kredite diesmal 87,7 Milliarden Euro frühzeitig zurückgeben, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mit. Im Februar hatten sie 36,6 Milliarden Euro vorzeitig zurückgezahlt, im Januar 63 Milliarden Euro, im Dezember sogar 447 Milliarden Euro. Mit den für die Banken sehr lukrativen Langfrist-Kreditgeschäften, die in der Fachwelt "TLTRO III" genannt werden, wollten die Euro-Wächter erreichen, dass während der Corona-Krise der Kreditfluss an die Wirtschaft nicht austrocknet. Daher sollten die Banken ausreichend mit Liquidität versorgt werden.

Für die Banken ist die vorzeitige Zurückzahlung freiwillig. Die Währungshüter haben aber starke Anreize gesetzt, damit die Finanzinstitute diesen Schritt gehen. Denn sie änderten die für die Geldhäuser einst sehr lukrativen Zinssätze dieser Kredite im Nachhinein ab.

(Bericht von Frank Siebelt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)