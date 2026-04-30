BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Enttäuschende Zahlen
|
30.04.2026 10:54:00
Bankenaktien unter Druck: Enttäuschende Zahlen sorgen für deutliche Kursverluste
Dabei genügten bereits kleine Abweichungen von den Erwartungen für vergleichsweise große Verluste. So sprachen die Analysten von Jefferies bei BNP von lediglich durchwachsenen Zahlen im Geschäftskundenbereich. Bei Credit Agricole bemängelte die kanadische RBC teilweise unter den Erwartungen liegende Kennziffern, während Barclays Societe Generale durchwachsene Zahlen attestierte.
Besser sah es bei ING aus. Hier lobten die Analysten von Jefferies den Nettogewinn im ersten Quartal. Der Aktienrückkauf habe unterdessen den Erwartungen entsprochen. Bei BBVA merkten die Experten von JPMorgan an, dass die Zahlen besser als erwartet ausgefallen seien, wobei die Hürde allerdings niedrig gewesen sei.
/mf/niw/stk
AMSTERDAM/MADRID/PARIS (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
17:57
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
15:57
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:25
|Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:27
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26