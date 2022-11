Bankenaufsicht für umsichtige Ausschüttungspläne der Institute

In der Debatte um die Ausschüttungspläne von Geldhäusern mahnt Deutsche-Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling die Institute zur Umsicht. "Die aktuell noch gute Situation sollte nicht zu Leichtsinn verleiten", sagte Wuermeling, der im Bundesbank-Vorstand für das wichtige Feld Bankenaufsicht zuständig ist, der Nachrichtenagentur Reuters. Zu einem ähnlich vorsichtigen Vorgehen rät die Oesterreichische Nationalbank (OeNB).

Die heimischen Banken sollten "die gute Ertragslage nützen, um die Kapitalbasis auszubauen", sagte OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber diese Woche vor Journalisten in Wien. Es sei wichtig, in diesem Umfeld weiter bei der Profitabilität voranzukommen. "Gewinne thesaurieren ist das, was wir empfehlen, aber die Banken sollen und können auch angemessene Dividenden ausschütten." Jede einzelne Bank solle sich anschauen, "wie viel kann ich mir leisten auszuschütten?", und den richtigen Mittelweg finden.

Die Deutsche Bundesbank warnt die Institute grundsätzlich davor, Investoren mittelfristige Versprechungen zu Dividendenzahlungen zu machen. "Wenn man an solche Zusagen gebunden ist, obwohl sich das Umfeld radikal verändert hat, gerät man bei unerwarteten Problemen, Krisen, Ereignissen in ein ganz schwieriges Dilemma", führte Wuermeling aus.

Unlängst hatte bereits EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria die Institute im Euroraum angesichts der unsicheren Konjunkturlage zur Vorsicht geraten. Die EU-Kommission geht inzwischen davon aus, dass die Wirtschaft im Euroraum und in Deutschland im Winterhalbjahr in die Rezession rutscht. Wuermeling zufolge könnte es im nächsten Jahr schon etwas frostiger werden für die Geldhäuser. Das sei auch der Grund, warum die Aufsicht eher rate, Kapital in der Bank zu halten, damit es zum Ausgleich eventueller Verluste zur Verfügung stehe.

"Nach den uns vorliegenden Planungsdaten mit Stichtag Ende 2021 rechnen die großen deutschen Institute für die kommenden Jahre mit signifikanten Steigerungen ihrer Dividendenausschüttungen - in absoluten Zahlen", sagte Wuermeling.

Würden die Ausschüttungen allerdings ins Verhältnis zur prognostizierten Gewinnentwicklung gesetzt, dann ergebe sich nur eine geringfügige Steigerung der 'Payout Ratio', führte er aus. Diese Quote würde für die großen deutschen Banken nach den gemeldeten Planungen bis 2024 lediglich geringfügig zunehmen. Für die deutschen Institute insgesamt seien daher bis auf einzelne Ausreißer die Dividendenplanungen moderat. Dies gelte auch für die Kapitalwirkung - bei den meisten (deutschen) Banken bleibe die harte Kernkapitalquote (CET-1) unverändert.

Bei den österreichischen Instituten ist diese Quote im ersten Halbjahr 2022 laut OeNB auf 15,8 Prozent "leicht gesunken", aber das sei "nicht besorgniserregend". Österreichs Bankensystem sei trotz der Herausforderungen "sehr widerstandsfähig", so Haber.

