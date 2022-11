Bankenchefs bekräftigen Forderung nach Kapitalmarktunion in Europa

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Mehrere Bankenchefs haben sich auf dem European Banking Congress in Frankfurt für eine europäische Kapitalmarktunion stark gemacht. "Wir brauchen privates Kapital, das aus anderen Ländern der Welt nach Europa fließt", sagte Christian Sewing, Chef der Deutschen Bank, mit Blick auf die massiven Investitionen, die für eine klimaneutrale Transformation der hiesigen Wirtschaft notwendig seien.

Dafür brauche es die entsprechenden Voraussetzungen, sagte Colin Bell, Europachef der britischen Bank HSBC. "Die grundlegende Infrastruktur, um Investitionen anzulocken, existiert nicht", sagte er. Viele asiatische Investoren wollten große Summen in Europa unterbringen und seien sehr an langfristigen Investitionen in Klima-Technologie interessiert. "Es fehlt jedoch an Infrastruktur, da die Kapitalmarktunion nicht vollendet ist."

Eine grüne Transformation könne nicht verwirklicht werden "ohne die Finanzierung durch die Banken und mehr privates Kapital, das nach Europa fließt", pflichtete Commerzbank-Chef Manfred Knof seinen Kollegen bei. "Dabei ist eine Kapitalmarktunion hilfreich".

Es sei keinesfalls so, dass die Banken die größten Profiteure einer Kapitalmarktunion wären, wie es in der öffentlichen Diskussion oft dargestellt werde, sagte Deutsche-Bank-Chef Sewing. "Wir brauchen sie für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie", sagte er. "Wenn wir die Kapitalmarktunion nicht bekommen, dann müssen wir über das Risiko einer Deindustrialisierung in Europa sprechen."

Bereits in seiner Rede zu Beginn des Kongresses hatte Sewing seine Forderung nach einer Kapitalmarktunion bekräftigt.

Mit der Kapitalmarktunion soll ein EU-weiter Binnenmarkt für Kapital geschaffen werden.

