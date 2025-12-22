Bankenregeln - Nationalbank will Entbürokratisierung vorantreiben

Auf europäischer Ebene laufen derzeit bekanntlich Bemühungen, die Kapitalregeln für Banken zu vereinfachen sowie die Komplexität für die Aufsichtsbehörden zu verringern. Erste Maßnahmen, die keine Gesetzesänderungen bedürfen, sollen dabei schon zu Beginn des kommenden Jahres gesetzt werden, wie die Nationalbank am Montag bei einem Pressegespräch informierte. Ziel sei, die Anforderungen für den Sektor zeitgerecht zu gestalten, ohne dessen Stabilität zu gefährden.

Ein Kernpunkt der Vorschläge ist, die Regularien für kleinere Institute anzupassen. Diese sollen verhältnismäßiger werden, etwa indem diverse Eigenkapitalanforderungen für kleine Institute, die diese analog zu Großbanken erfüllen müssen, durch einen einzigen Verschuldungsgrad ersetzt werden. Derzeit werden Banken bei einer Bilanzsumme von unter 5 Milliarden Euro als kleine, nicht komplexe Banken eingestuft - diskutiert wird, diesen Schwellenwert zu erhöhen.

Die Idee dahinter sei, dass Aufsichtsbehörden risikoorientierter vorgehen können, sofern kleinere Institute tatsächlich als risikoarm eingestuft werden, erklärte OeNB-Direktor Thomas Steiner. Auch Vor-Ort-Prüfungen sollen damit bei kleinen Banken effizienter ablaufen. Für Österreich ist das insofern relevant, als die Dichte an kleinen Instituten hierzulande mit rund 300 Banken besonders hoch ist. Nur in Deutschland gibt es mit im Eurozonen-Vergleich mit rund 1.150 noch mehr solcher Institute.

Meldepflichten sollen vereinfacht werden

Ein weiterer Punkt betrifft die Meldepflichten für Banken. Hier soll das System dahingehend angepasst werden, dass Doppelmeldungen an die Aufseher vermieden werden, was gerade bei Stresstests häufig vorkomme, so Steiner. Änderungen soll es außerdem bei Fit & Proper Tests geben: Werden Bankmanager wiederbestellt, sollen diese künftig nicht mehr demselben strengen Prozedere wie vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit unterzogen werden.

Was einzelne Maßnahmen betrifft, will die Aufsicht schon zu Beginn 2026 aktiv werden. Als Beispiel nannte Steiner die gezielteren Vor-Ort-Prüfungen bei Banken, darüber hinaus soll die Genehmigung von Kapitalmaßnahmen, die als wenig risikoreich eingestuft werden, beschleunigt werden. Das sei etwa bei Aktienrückkäufen der Fall.

tpo/fel

