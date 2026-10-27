KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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27.10.2026 10:13:15
Bankenwahl: Die neue Macht der KI-Empfehlungen
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Generative KI-Systeme wie ChatGPT unterstützen Kunden nicht nur bei der Informationssuche. Sie treffen auch eine erste Vorauswahl, etwa bei der Suche nach einer neuen Bank. Das verändert den Wettbewerb.
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