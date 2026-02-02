BankFirst Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BankFirst Capital hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat BankFirst Capital mit einem Umsatz von insgesamt 48,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,07 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,20 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat BankFirst Capital 180,22 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 158,90 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at