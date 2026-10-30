BankFirst Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BankFirst Capital hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite standen 50,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at