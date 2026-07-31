BankFirst Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BankFirst Capital stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BankFirst Capital in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,0 Millionen USD im Vergleich zu 41,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at