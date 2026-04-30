BankFirst Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BankFirst Capital hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

BankFirst Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,980 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,2 Millionen USD – ein Plus von 20,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BankFirst Capital 39,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at