BankFirst Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BankFirst Capital hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte BankFirst Capital 0,970 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 50,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at