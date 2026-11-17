UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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17.11.2026 08:44:48
Bankiervereinigung: Pradelli warnt vor UBS-Wegzug
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Seit September präsidiert er die Bankiervereinigung. Nun bezieht Giorgio Pradelli erstmals ausführlich Position: Er warnt vor einem Wegzug der UBS, nimmt die Finma in die Pflicht und will den Finanzplatz als «Team Schweiz» in den internationalen Wettbewerb schicken.
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