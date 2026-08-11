Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
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11.08.2026 12:27:27
Banking veteran Hsieh Fu Hua appointed deputy chairman and director of CapitaLand Investment
He previously held leadership roles in SGX, Temasek and UOBWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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