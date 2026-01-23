23.01.2026 06:31:28

Bankinter, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bankinter, stellte am 22.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 40,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,34 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 795,0 Millionen EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Bankinter, im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 42,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,09 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,41 Milliarden EUR im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 3,04 Milliarden EUR gerechnet.

