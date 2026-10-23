Bankinter, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bankinter, hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43,25 Prozent auf 795,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bankinter, 1,40 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at