Bankinter, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bankinter, hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bankinter, 0,300 EUR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 691,4 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 42,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bankinter, 1,20 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at