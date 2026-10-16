BankMuscat SAOG (spons GDR) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BankMuscat SAOG (spons GDR) präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat BankMuscat SAOG (spons GDR) mit einem Umsatz von insgesamt 574,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 578,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,72 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at