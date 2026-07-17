17.07.2026 06:31:29

BankMuscat SAOG (spons GDR) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BankMuscat SAOG (spons GDR) lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BankMuscat SAOG (spons GDR) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 496,3 Millionen USD im Vergleich zu 595,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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