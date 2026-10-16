BankMuscat SAOG (spons GDR) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BankMuscat SAOG (spons GDR) veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,72 Prozent auf 574,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 578,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at