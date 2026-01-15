15.01.2026 06:31:29

BankMuscat SAOG (spons GDR) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BankMuscat SAOG (spons GDR) lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BankMuscat SAOG (spons GDR) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 584,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 666,1 Millionen USD ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,350 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat BankMuscat SAOG (spons GDR) 1,53 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,31 Milliarden USD umgesetzt worden.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
