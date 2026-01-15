BankMuscat SAOG (spons GDR) präsentierte Quartalsergebnisse

BankMuscat SAOG (spons GDR) stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BankMuscat SAOG (spons GDR) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 666,1 Millionen USD im Vergleich zu 584,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 0,350 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BankMuscat SAOG (spons GDR) 0,280 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 34,04 Prozent auf 2,31 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,53 Milliarden USD gelegen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,348 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,50 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at