BankMuscat SAOG (spons GDR) präsentierte Quartalsergebnisse

BankMuscat SAOG (spons GDR) stellte am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 USD, nach 0,060 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 496,3 Millionen USD – eine Minderung von 16,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 595,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at