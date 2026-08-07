BankNordik P-F gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BankNordik P-F hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7,26 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BankNordik P-F 9,73 DKK je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,67 Prozent auf 222,4 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte BankNordik P-F 243,5 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at