Basic Aktie
WKN DE: A4250K / ISIN: JP3835220009
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07.07.2026 01:29:34
Banks accused of pushing customers away from basic accounts
Some of the UK's biggest banks have been failing their most vulnerable customers, according to the financial regulator.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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