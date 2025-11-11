mm2 Asia Aktie

mm2 Asia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: SG1AF4000001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 09:52:46

Banks and landlords are pounding on the door. Can mm2 Asia survive the siege?

It has been a difficult year for the group, whose Cathay Cineplexes unit is already in voluntary liquidationWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu mm2 Asia Ltdmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.