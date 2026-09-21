Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
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21.09.2026 11:00:09
Banks face regulatory barriers to rapid AI reform, says SocGen chief
French lender aims to return €21bn to investors by 2029 amid higher profitability and cost-cutting targetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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