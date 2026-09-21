Société Générale Aktie

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WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

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21.09.2026 11:00:09

Banks face regulatory barriers to rapid AI reform, says SocGen chief

French lender aims to return €21bn to investors by 2029 amid higher profitability and cost-cutting targetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Société Générale-Aktie dreht dennoch ins Minus: Hohe Ausschüttungen für Aktionäre geplant

Kosten senken Die französische Großbank Société Générale rechnet mittelfristig mit einer deutlich höheren Eigenkapitalrendite.

11:00
Banks face regulatory barriers to rapid AI reform, says SocGen chief (Financial Times)
17.09.26
 CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
10.09.26
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03.09.26
 CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
27.08.26
 CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
20.08.26
 CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
13.08.26
Canary Wharf Group sells SocGen office in £625mn deal (Financial Times)
13.08.26
 CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)

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