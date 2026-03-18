Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
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18.03.2026 06:00:27
Banks prepare to offload $18bn in debt tied to EA take-private deal
Blockbuster junk bond and loan offering will test investor appetite at a time of heightened nerves over AI disruptionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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