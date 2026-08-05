Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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05.08.2026 06:00:29
Banks to offload $15bn of debt for Anthropic data centre backed by Google
Bond sale could free up lending capacity as mega AI deals stretch Wall Street financing limitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|10 280,00
|1,08%
|Alphabet A (ex Google)
|315,05
|0,29%
|Alphabet C (ex Google)
|313,50
|0,45%