:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
15.01.2026 14:45:00
Banks were the sector be in last year — and may be in 2026, too, says JPMorgan
The end of the era of interest-rate repression across most major economies has benefited banks immensely.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
