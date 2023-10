BankUnited gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BankUnited präsentierte in der am 19.10.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

In Sachen EPS wurden 0,630 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BankUnited 1,12 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 242,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 258,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at