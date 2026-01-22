BankUnited gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BankUnited hat am 21.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

BankUnited hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,910 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,20 Prozent auf 472,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 493,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,53 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei BankUnited ein Gewinn pro Aktie von 3,08 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BankUnited im vergangenen Geschäftsjahr 1,90 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BankUnited 2,02 Milliarden USD umsetzen können.

