BankUnited Aktie
WKN DE: A1H51S / ISIN: US06652K1034
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21.10.2026 13:06:43
BankUnited, Inc. Q3 Profit Advances
(RTTNews) - BankUnited, Inc. (BKU) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $72.17 million, or $1.01 per share. This compares with $71.85 million, or $0.95 per share, last year.
Excluding items, BankUnited, Inc. reported adjusted earnings of $73.88 million or $1.03 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.7% to $280.44 million from $275.68 million last year.
BankUnited, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $72.17 Mln. vs. $71.85 Mln. last year. -EPS: $1.01 vs. $0.95 last year. -Revenue: $280.44 Mln vs. $275.68 Mln last year.
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