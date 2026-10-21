BankUnited, Inc. Q3 Profit Advances

(RTTNews) - BankUnited, Inc. (BKU) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $72.17 million, or $1.01 per share. This compares with $71.85 million, or $0.95 per share, last year.

Excluding items, BankUnited, Inc. reported adjusted earnings of $73.88 million or $1.03 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.7% to $280.44 million from $275.68 million last year.

BankUnited, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $72.17 Mln. vs. $71.85 Mln. last year. -EPS: $1.01 vs. $0.95 last year. -Revenue: $280.44 Mln vs. $275.68 Mln last year.