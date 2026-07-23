BankUnited legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BankUnited hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,97 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BankUnited ein EPS von 0,910 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat BankUnited mit einem Umsatz von insgesamt 455,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 481,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,42 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at