BankUnited legte Quartalsergebnis vor

BankUnited stellte am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 USD, nach 0,780 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat BankUnited 443,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 465,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at