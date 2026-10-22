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22.10.2026 06:31:29
BankUnited stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BankUnited hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,950 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 449,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 478,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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