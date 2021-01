Bankwell Financial Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bankwell Financial Group veröffentlichte am 28.01.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,040 USD gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bankwell Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 13,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,750 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Bankwell Financial Group 2,31 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,25 Prozent auf 57,70 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,03 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 57,10 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at