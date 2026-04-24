Bankwell Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Bankwell Financial Group hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,870 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bankwell Financial Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,1 Millionen USD im Vergleich zu 50,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at