Bankwell Financial Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bankwell Financial Group äußerte sich am 28.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 20,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bankwell Financial Group 16,6 Millionen USD umgesetzt.

